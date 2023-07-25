Вашингтон попереджає про плани Кремля атакувати цівильні судна у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну. Водночас Сполучені Штати все ще сподіваються, що зернова угода може бути відновлена і закликають росію повернутися до домовленостей, які давали можливість експорту українського зерна. Заяви гучні і зроблені на високому рівні.

Наш спецкор Дмитро Анопченко слідкує за ситуацією, він на зв'язку зі Сполучених Штатів.

Після минулих обстрілів української портової інфраструктури, коли росія прицільно б'є по об'єктах, які ще нещодавно були захищені завдяки зерновій угоді, - журналісти якраз чекали понеділка. Щоб під час перших на цьому тижні брифінгів у Білому домі і Держдепі почути позицію Адміністрації Байдена: що далі?

Стамбульську угоду вже не повернути, треба шукати інші сценарії та інші шляхи транспортування, чи все ж таки у Вашингтоні є надія таки змусити Кремль повернутися до домовленостей. Погодьтеся, це важливо розуміти.

Це питання досить детально прокоментували у Білому домі. І окрім майбутнього самої угоди - а про це теж говорили - американська адміністрація схвильована і наслідками обстрілів Одеси, і планами Москви атакувати цивільні судна. Сказала про це речниця адміністрації Карін Жан-П'єр. Давайте послухаємо.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Ми бачимо, що росія продовжує бомбардування портового міста Одеси, вокристовуючи ракети і дрони, вбиває і завдає поранень цивільним українцям. Руйнує церкви і житлові будинки, зокрема і об'єкти, які входять до всесвітнього списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Вони зруйнували портову інфраструктуру і десятки тисяч тонн зерна, яке могло б накормити людей по всьому світу, які голодають. Те, що росія робить в Одесі - жахливо. І ми схвильовані, що російські військові можуть розширити список цілей - окрім українських зернових об'єктів, почати атакувати ще і цивільні судна у Чорному морі.

Тут важливо розуміти, якого рівня достовірності ця інформація. Справа в тому, що американська адміністрація мує внутрішню стратегію миттєво розсекречувати дані своєї розвідки (щойно надходять розвіддані про плани Кремля) і виходити із тим, що отримали спецслужби - публічно, на найближчому ж брифінгу. Це робиться і для того, щоб показати Москві, що про їхні плани відомо. І для того, щоб запобігати таким діям росії, бо про них вже сказали публічно.

Так було, наприклад, момент, коли Кремль розглядав можливість використати хімічну зброю проти захисніків "Азовсталі". Щойно американська розвідка отримала і передала цю інформацію - її миттєво оприлюднив Держдеп. І у Вашингтоні вважають, що таким чином запобігли такому сценарію, адже про нього вже будо заявлено публічно. Так само і тут. От послухайте, якою інформацією володіє зараз американська адміністрація щодо планів Москви.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Це те, про що ми попереджаємо: ми вирімо, що росія може атакувати цивільні судна, а потім звинуватити в цих атаках Україну - в рамках кампанії з дезінформації. І ми дуже пильно за цим слідкуємо. Росія вже заявляла, що вони вважатимуть всі теплоходи, які прямують до українських портів у Чорному морі потенційними військовими цілями - навіть знаючи, що вони просто намагаються прийняти на борт зерно і проводовольство щоб нагодувати людей по всьому світу.

При цьому - і це прозвучало від Жан-П'єр - Сполучені Штати все ще мають надію, що зернову угоду можна врятувати. Від америкснських високопосадовців, які відповідають за цей напрямок, я чув, що "План Б" - вивезення українського зерна залізницею і вантажівками - є, він існує, його розробили і навіть часткого реалізують. Але Штати вважають, що морських шлях ефективно нічим не замінити і тому до останнього його відстоюватимуть. І ось що до цього заявляє Білий дім.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Дії Кремля - включно із припиненням участі росії у чорноморській морській ініціативі - вже викликали серйозну нестабільність із цінами на продовольство, що вдарить по найбільш бідним регіонам світу. Ми вимагаємо від росії зупинити удари по продовольчим запасам і терміново повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Знову ж таки – "рішенням", "найбільш сприятливим сценарієм" американська адміністрація називає відновлення "статус-кво" - повернення до Стамбульської угоди. І з внутрішніх розмов я чую про бажання зберегти морський шлях транспортування зерна. Яким саме чином - інше питання. Варіанти називають різні, від переговорів до останньої ідеї адмірала Ставрідіса запровадити військові конвої. Все це відкриті поки питання. А станом на зараз головне - щоб припинились ці безглузді обстріли і руйнування в Одесі і на Одещині.