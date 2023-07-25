Справа колишнього одеського військкома: чи достатньо доказів, щоб довести справу в суді [ Редагувати ]
У вівторок, 25 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян розповіла, чи достатньо доказів, аби довести справу колишнього одеського військкома Євгена Борисова в суді, якого судять за трьома статтями, за якими йому загрожує 10 років.
Ми можемо з вами розповідати суспільству, що на момент, коли вже слідство оголошує підозру і триває зараз процес запобіжного заходу - це означає, що у слідства ДБР є достатньо доказової бази.
За її словами, військком з Одеси набув такого резонансу саме через журналістське розслідування.
Бюро відкрило за фактом кримінальне провадження ще навесні. Зараз у слідства є достатньо доказів, аби продовжувати й вже конкретно допитувати самого підозрюваного воєнкома і відповідно збирати і свідчення, і доказову базу в процесі досудового розслідування.
"Ви знаєте, що наступний етап - обрання запобіжного засобу. Слідство просить найсуворіший - утримання під вартою без права внесення застави", - додала вона.
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