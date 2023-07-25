В Донецьку повідомляють про "прильот" [ Редагувати ]
У вівторок, 25 липня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Місцеві повідомляють про "прильоти".
Вибухи чули у різних районах Донецька. Водночас у центрі міста після "бавовни" видніється клуб диму.
Місцеві також повідомляють про "прильоти" біля Центральної клінічної міської лікарні №1 ім. Вишневського.
Тим часом місцеві проросійські Телеграм-канали повідомляють, що снаряди нібито "прилітають один за одним".
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