На Прикарпатті родини загиблих захисників мають можливіть безоплатно оздоровитися в горах. Проєкт ініціювала обласна влада разом із місцевими готельєрами. Від початку літа щотижня на такий відпочинок їдуть по кілька сімей.

На скільки розрахований проєкт? Та чи багато охочих долучитися до ініціативи? Жанна Дутчак знає.

Світлана разом із трьома дітьми насолоджується відпочинком у горах. Оздоровитися та відволіктися від тяжких думок їх, як родину загиблого захисника, в Карпати запросив один із місцевих готельєрів.

Світлана Коляно, вдова загиблого захисника:

Нам зателефонували, запропонували, і я думаю, як для дітей краще відпочити трошки, розвіятися, оздоровитися на сонечку, нам скинули програмку і так ми приїхали.

Глава родини Коляно, Володимир, вже рік, як загинув на війні. Світлана розповідає: чоловік родом з Волині, а вона - корінна прикарпатка. Познайомилися за кордоном на заробітках. Після одруження - жили в Калуші. Разом виховували трьох дітей. Наймолодшій Евеліні - лише чотири роки. У перші дні після повномасштабного вторгнення Володимир добровольцем пішов на фронт.

Світлана Коляно, вдова загиблого захисника:

На ньому була ще й бронь по роботі. Він взагалі міг не йти. Не тільки те, що троє дітей. Але він казав, хто як не я. Захищати наш спокій. Нас.

Володимир був командиром радіовідділення взводу зв'язку другого механізованого батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання біля Лисичанська.

Світлана Коляно, вдова загиблого захисника:

Як мені розповідали, серед поля їх накрили. І він загинув. Найменша, то тільки по фотографіях знає, де тато. На цвинтар ходимо, то вона біжить до нього. На це важко дивитися (витирає сльози).

В Карпатах родина Коляно відпочиває лише кілька днів, а дітей уже не впізнати.

Світлана Коляно, вдова загиблого захисника:

Морально вдалося відпочити, дивишся на усмішки своїх дітей і це вже радує. З таким захопленням вони, мені дуже подобається, що діти задоволені. Я на них дивлюся, що вони щасливі.

Попри те, що родина з Прикарпаття, в горах жодного разу не відпочивали, каже Світлана. А у відпустку востаннє всі разом їздили більше десяти років тому. Мріяли з Володимиром вибратися всією сім'єю - вже після перемоги. Жінка вдячна, що про неї і дітей піклуються і не забувають - навіть після загибелі чоловіка. Така підтримка й увага до родини нині вкрай важлива.

Світлана Коляно, вдова загиблого захисника:

Більше усмішок на їхньому лиці. І на це любо дивитися. І зразу автоматично і в самої усмішка з'являється за дітей. Свіже повітря, краєвиди, зовсім інакше як вдома. У нас в Калуші, у Франківську постійно тривоги, ти не встигаєш емоційно відпочивати.

Безкоштовний відпочинок для родин загиблих захисників у цьому відпочинковому комплексі організовують з квітня. Відтоді прийняли та оздоровили майже шістдесят дітей.

До кінця літа у нашому котеджному містечку два котеджі виділили під благодійний проект. І знаємо, що тут будуть заселятися виключно родини загиблих воїнів ЗСУ.

Юліанна Ковалевська, операційна директорка котеджного містечка:

Вони мають у нас відпочинок 7 днів - це повноцінний тиждень. Також ми забезпечуємо для них триразове харчування. Все це облаштовано так, що одна родина виїжджає, інша приїжджає.

Проєкт "Турбота про родину Героя" ініціювала обласна влада. Ідею підтримали вже майже два десятка прикарпатських готельєрів. Усе літо вони безкоштовно приймають на відпочинок дітей загиблих захисників.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:

Ми працюємо з кожною родиною. Дуже багато родин закритих, вони не завжди йдуть на контакт. Це також свого роду соціально-психологічна реабілітація родин, коли вони мають можливість трошки відволіктися від тих складних проблем і оздоровитися, вони зовсім інші люди, коли повертаються.

Завдяки проєкту від початку літа в Карпатах оздоровилися вже майже дві сотні дітей загиблих захисників. Соціальну ініціативу організатори планують продовжити і в зимовий сезон.