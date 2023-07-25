У Києві показали, як триває будівництво Національного музею Голодомору-геноциду. Зараз майстри саме працюють над облаштуванням другої черги меморіального комплексу. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила рішення про фінансування цих робіт. На будівництво буде витрачено понад півмільярда гривень! На що саме підуть гроші - ми розпитали в музейників та будівельників.

Майбутній Національний музей Голодомору-геноциду нині - це великий будівельний майданчик. Тут щодня працює близько 40-ка фахівців.

До кінця року майстри мають намір встигнути завершити всі зовнішні роботи другої черги меморіального комплексу. За оцінками керівництва компанії, що виконує будівництво, приблизно дві третини робіт - уже виконано.

Іван Сидоренко - заступник генерального директора компанії-генпідрядника:

На даний момент на споруді вже пройдені всі найскладніші інженерні етапи, покладено 135 метрів підземного колектору, це невидима частина, там побудований 27 метровий глубини технологічний колодязь для прокладання комунікацій до другої черги.

А це ліфт, який сполучає першу та другу лінії музею. За принципом дії - конструкція нагадує фунікулер, адже рухається під кутом.

Віктор Гринюк - радник міністра культури та інформаційної політики України з питань будівництва:

Це ліфт, який веде на гору до того музею, до першої зали. Досить складна конструкція для України, я б сказав нічого подібного не було.

Рішення про будівництво меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору у Києві було ухвалене ще 2006-го. За 3 роки було зведено першу чергу музею - нині це зала пам'яті, яка вже приймає відвідувачів. А такий вигляд музей матиме після завершення всіх робіт. Гостям комплексу будуть доступні основна музейна експозиція, зала тимчасових виставок, музейне фондосховище, конференц-зала та кіно-зала.

Леся Гасиджак - в. о. генерального директору Національного музею Голодомору-геноциду:

Будь-який музей сьогодні - це не просто місце, де зберігаєтсья історія. Це місце, де можуть проходити якісь дискусії. У конференцзалі ми очікуємо приймати міжнародні форуми, симпозіуми, конференції.

Віктор Гринюк - радник міністра культури та інформаційної політики України з питань будівництва:

Там за мною йде місток, якщо придивитесь, то з лівої сторони моєї там там є ліфт і там є паркувальний майданчик, тобто люди, які приїжджають сюди до музею і хочуть потрапити в музей, вони проходять важкою дорогою, підіймаються або сходами на цей міст, або підіймаються ліфтом.

От тільки коли будуть завершені всі роботи - наразі не можуть відповісти ні музейники, ні будівельники, ні посадовці.

Леся Гасиджак - в. о. генерального директору Національного музею Голодомору-геноциду:

Будівництво другої черги припало на 1,5 роки епідемії ковіду, коли перші пів року всі, нічого не працювало, воно припало на 1,5 роки вже повномасштабного вторгнення. Великі музейні комплекси сучасні музейні комплекси по всій Європі, їх шлях спорудження - 10-17 років.

Загальна вартість другої черги меморіального комплексу - перевищує 570 мільйонів гривень. Витратити такі гроші на буівництво - це рішення, яке Верховна Рада вже ухвалила.

Леся Гасиджак - виконуюча обов'язки генерального директору Музею Голодомору-геноциду:

Можливо, завжди буде не на часі, на думки наших критиків, потім на порядку денному буде стояти відбудова країни, житла. Гроші мають бути і на те, і на те. Ми маємо виграти в військовому плані, але ми маємо мати стовп, який не дозволить нам програти ще раз колись через 20 років в майбутньому.

Меморіальний комплекс - це не лише про минуле, наголошують посадовці та музейники. А тому - після завершення всіх робіт - тут будуть представлені й артефакти війни, що зараз триває в Україні.