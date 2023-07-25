У вівторок, 25 липня, у Приморському районі Одеси сталася стрілянина. Про це повідомляє Нацполіція в Одеській області.

За попередніми даними, невідомі з травматичної зброї обстріляли автомобіль.

Стрілянина відбулась на вулиці Базарній близько 11:00.

Зараз на місці події працюють поліціянти. В дію введено операцію "Сирена".

Невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох машинах вдалися його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Обставини та учасники події встановлюються.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що на місці виявили 5 гільз калібром 9 мм.