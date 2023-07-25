У столичному підприємстві завершують виробництво українського тризуба для "Батьківщини-матері", який має замінити радянський герб СРСР на щиті монумента. Однак попри попередні плани виготовити новий символ з української сталі, роблять його з європейської. Чому так сталось розповідає Христина Величанська.

Сім з половиною метрів заввишки і чотири з половиною – завширшки, аби встигнути виготовити тризуб, який замінить радянський символ на столичному підприємстві працювали у кілька змін. І навіть вночі.

Метал мав бути ідентичний до того, з якого виготовили і сам монумент "Батьківщини-матері". Сировину вирішили використовувати європейську та вітчизняну, та коли із металургійного комбінату "Запоріжсталь" отримали першу партію зрозуміли, що різниця із закордонним аналогом колосальна.

По проєкту у нас там повинна бути сталь 1,5 мм товщиною. "Запоріжсталь" по документах поставила нам сталь 1,6 мм, по факту – 1,7 – 1,73 мм . Для обладнання і для збірка це є великою проблемою, – зазначив керівник підприємства, де виготовляють тризуб Віктор Гончаренко.

Різна товщина, пояснює він, впливає на вагу всієї конструкції, а це важливо при підійманні та експлуатації герба.До того ж керівник підприємства показує подряпини, іржаві вкраплення та вдавлення на листах вітчизняного металу, що в рази ускладнило і сповільнило підготовчі роботи.

Ми дефектний акт склали і відправили на "Запоріжсталь", цю сталь ми їм будемо повертати.

Щоб не зірвати термінів виготовлення, генпідрядник терміново забезпечив підприємство європейською сталлю. Тонка та гладка як скло, саме з неї зробили гігантський герб для монумента. На ціну – це ніяк не вплинуло. Заміна герба коштуватиме ті самі 28 млн грн, які профінансували донори та меценати.