Окупанти залишили Андріївку [ Редагувати ]
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Андріївка Донецької області, з якої українські військові вибили росіян, дозволяє оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Вона (Андріївка, - ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога.
Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.
В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber (містоукладач, - ред.).
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