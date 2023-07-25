Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Андріївка Донецької області, з якої українські військові вибили росіян, дозволяє оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Вона (Андріївка, - ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога.

Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.