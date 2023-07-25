У вівторок, 25 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" психологиня, голова ГО "Вільний вибір" Тетяна Руденко розповіла про процес переживання втрати близької людини на війні та те, якими фразами не можна підтримувати людей.

Я часто бачу як люди або використовують терміни "ну ти ще раз вийдеш заміж" для жінки, що втратила чоловіка, "у тебе ще все життя попереду" - це є просто табу на такі речі. Дуже прошу людей не використовувати такі формулювання. Ви таким чином ще гірше робити, робити боляче людям.

"В цей момент люди дійсно не бачать нічого такого, це нормально, проживати втрату - це нормально. Втрата - не хвороба, горе не є чимось таким, що варто закрити і сховати. Суспільство має підтримати, прожити разом, розділити цю втрату. Нам треба вчитись проживати горе у здоровий спосіб", - додала вона.

Також вона зазначила, чи слово "тримайся" при втраті сприймається болісно.