У ЗСУ підтвердили застосування касетних снарядів під Бахмутом [ Редагувати ]
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові успішно застосовують касетні боєприпаси, які вони отримали від США. Зокрема, вони використовують їх у Бахмутському районі..
ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів, наданими партнерами, і використовують максимально ефективно. І те, що "воєнкори" про це згадують, це комплімент нашим артилеристам, адже ворожі "воєнкори" знають, що у ворога, на жаль, поки є перевага в снарядах і ракетах.
При цьому Череватий зазначив, що українські артилеристи "на голову вище" у якості виконання вогневих завдань, ніж російські загарбники.
Речник додав, що наші військові використовують кожний високоякісний снаряд, переданий союзниками, з максимальним ступенем корисної дії.
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