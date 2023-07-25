Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові успішно застосовують касетні боєприпаси, які вони отримали від США. Зокрема, вони використовують їх у Бахмутському районі..

ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів, наданими партнерами, і використовують максимально ефективно. І те, що "воєнкори" про це згадують, це комплімент нашим артилеристам, адже ворожі "воєнкори" знають, що у ворога, на жаль, поки є перевага в снарядах і ракетах.

При цьому Череватий зазначив, що українські артилеристи "на голову вище" у якості виконання вогневих завдань, ніж російські загарбники.

Речник додав, що наші військові використовують кожний високоякісний снаряд, переданий союзниками, з максимальним ступенем корисної дії.