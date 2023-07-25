Виробництво українських ракет: Камишін заявив про перші успіхи [ Редагувати ]
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна хоче стати найбільшим виробником зброї в Європі. Про це він сказав в інтерв'ю PAP.
При цьому особливу увагу можуть зосередити на виробництві ракет.
Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі.
Спершу потрібно розбудувати міць України як виробника зброї.
Ми вже маємо перші успіхи, я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет.
Міністр не навів конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК. Проте він заявив, що за останній місяць вони зросли вдвічі.
Камишін додав, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним із співзасновників проєкту Brave 1, який сприяє співпраці між усіма учасниками ОПК. Він також надає інформаційну, організаційну та фінансову підтримку проєктам у сфері оборонних технологій.
За його словами, цей проєкт має дозволити виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міноборони України. Він також орієнтований на іноземних інвесторів.
Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не тільки в Україні.
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