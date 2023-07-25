Маляр назвала два дива українського контрнаступу [ Редагувати ]
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за час контрнаступу українські оборонці здійснили два військові дива, які увійдуть в підручники.
Українські військові проводять наступ в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. При цьому зазвичай наступ вважається можливим, тільки коли ситуація складається навпаки. Разом з тим, наші захисники просуваються.
І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців.
Окрім того, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, ніж у російської.
Так, на Бахмутському у нас гине у 8 разів менше військових, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському цей показник у 5,3 рази менше.
Заступниця міністр оборони наголосила, що такі показники вражають, адже зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.
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