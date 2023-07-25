У вівторок, 25 липня, у Туреччині сталися одразу два землетруси. Так, перший стався о 8:44 ранку, а другий - о 10:57. Про це повідомляє Daily Sabah.

Перший землетрус

Так, землетрус магнітудою 5,5 стався в провінції Адана на півдні Туреччини о 8:44 ранку за місцевим часом.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр знаходився в районі міста Козан. Відомо, що землетрус стався на глибині 11,27 км.

Землетрус у центрі міста та прилеглих районах викликав паніку серед городян, що вийшли на вулиці.

При цьому, за попередніми даними, серйозних пошкоджень та постраждалих немає.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, після підземних поштовхів магнітудою 5,5 сталося три невеликі підземні поштовхи. Повідомляється, що землетрус відчувався у довколишніх провінціях.

Другий землетрус

Ще один землетрус магнітудою 4,4 стався у тому ж районі Адани о 10:57.

Професор Орхан Татар, голова відділу зниження ризику в AFAD, у заяві після землетрусу зазначив, що землетрус магнітудою 5,5 можна розглядати як афтершок потужних поштовхів у центрі Кахраманмарашу, що сталися на початку лютого.

В отриманій інформації поки що немає негативних відгуків, йде сканування. Ми заявляли, що ці поштовхи продовжаться після землетрусу 6 лютого.

При цьому на гарячу лінію екстреної допомоги "112" не надходило жодних повідомлень про загибель людей.