Експерти рекомендують зберігати вдома кілька комплектів постільної білизни для кожного сезону. Справді, літні простирадла та підковдри відрізняються від своїх зимових аналогів. Але які саме характеристики мають літні комплекти білизни, і як вибрати постільний комплект для теплих або навіть спекотних ночей з травня по вересень?

Якою має бути тканина

1. Не дуже щільний. Грубо кажучи, фланелеві тканини точно не підійдуть. Нам важливо, щоб підковдра добре пропускав повітря, забезпечуючи регуляцію температури і не допускаючи перегріву. Звертайте увагу на кількість ниток та спосіб плетіння.

2. Міцний. Нещільна тканина може бути міцною, якщо вона пошита із міцних ниток. Літню білизну потрібно прати частіше, тому в запасі краще мати кілька запасних комплектів. Також тканина має бути розрахована на часті прання. Якщо тканина не меніться після прання та довго тримає форму – це додатковий плюс.

3. Добре вбирати вологу. У спекотні ночі людина активно потіє, і треба, що тканина відводила цю вологу від тіла, не створюючи ефекту «мокрого термоса».

4. Не викликати алергії. Цей фактор є індивідуальним, але якщо у вас спостерігається роздратування після контакту з певною тканиною, цей фактор також слід враховувати.

Непогані варіанти