Літня ніч: яку постільну білизну вибрати для спекотних місяців [ Редагувати ]
Експерти рекомендують зберігати вдома кілька комплектів постільної білизни для кожного сезону. Справді, літні простирадла та підковдри відрізняються від своїх зимових аналогів. Але які саме характеристики мають літні комплекти білизни, і як вибрати постільний комплект для теплих або навіть спекотних ночей з травня по вересень?
Якою має бути тканина
1. Не дуже щільний. Грубо кажучи, фланелеві тканини точно не підійдуть. Нам важливо, щоб підковдра добре пропускав повітря, забезпечуючи регуляцію температури і не допускаючи перегріву. Звертайте увагу на кількість ниток та спосіб плетіння.
2. Міцний. Нещільна тканина може бути міцною, якщо вона пошита із міцних ниток. Літню білизну потрібно прати частіше, тому в запасі краще мати кілька запасних комплектів. Також тканина має бути розрахована на часті прання. Якщо тканина не меніться після прання та довго тримає форму – це додатковий плюс.
3. Добре вбирати вологу. У спекотні ночі людина активно потіє, і треба, що тканина відводила цю вологу від тіла, не створюючи ефекту «мокрого термоса».
4. Не викликати алергії. Цей фактор є індивідуальним, але якщо у вас спостерігається роздратування після контакту з певною тканиною, цей фактор також слід враховувати.
Непогані варіанти
- Один із недорогих варіантів – це комплекти білизни з бязі. Незважаючи на те, що у бязі відносно просте плетіння, воно залишається одним із найпопулярніших варіантів серед недорогих тканин. Для літа рекомендують вибирати її сильно щільні бязеві тканини.
- Сатин - ще одна популярна тканина з бавовни, для якої характерне подвійне плетіння ниток. Сатин не можна назвати дешевим, але він дуже приємний на дотик через гладку і щільну фактуру плетіння.
- Ранфорс – ще один хороший варіант бавовняної тканини, яка відрізняється від згаданої бязі більш щільним діагональним плетінням. Це теж легка тканина, але в неї є ще один плюс – яскравіший і чіткіший малюнок.
- Якщо не брати до уваги бавовняні тканини, то ви можете вибрати льон як альтернативу. Льон «дихає» і швидко сохне. Крім того, через особливості складу тканини він не приваблює грибки та бактерії. Зверніть увагу, що лляні тканини дуже відрізняються за якістю, і дешеві варіанти можуть бути дуже грубими.
- Шовк – преміум формат. Це одна з найкращих натуральних тканин з гладкою поверхнею і найкращими тактильними якостями, але коштує шовкова білизна чимало.
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