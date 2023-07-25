Народний депутат Арістов вирішив скласти мандат [ Редагувати ]
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що заступник голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат від партії "Слуга Народу" Юрій Арістов подав до парламенту заяву про складання мандату.
Про це повідомляється у Facebook.
До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України.
Як зазначив Стефанчук, заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.
по темі
Глави держави Володимир Зеленський провів політичні наради щодо вступу України до Євросоюзу
У пʼятницю, 21 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Британії
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що група Світового банку планує мобілізувати більше ніж 8 млрд доларів для нових програм в Україні
Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити три святкові дати
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО