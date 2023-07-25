Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що заступник голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат від партії "Слуга Народу" Юрій Арістов подав до парламенту заяву про складання мандату.

Про це повідомляється у Facebook.

До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України.

Як зазначив Стефанчук, заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.