росія може здійснювати атаки на цивільні судна в Чорному морі після зриву Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, якого цитує Sky News.

Він заявив, що росія може почати здійснювати напади на цивільні судна, оскільки вона посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства.

"Ми будемо висвітлювати цю безсовісну поведінку в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. росія повинна припинити тримати в заручниках світові поставки продовольства і повернутися до угоди", - сказав Клеверлі.