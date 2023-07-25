ДТП на блокпосту в Києві: нові подробиці [ Редагувати ]
Водію, який вночі влаштував смертельне ДТП на блокпосту в Києві, повідомили про підозру. Йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Наразі водію повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.
"Повідомлено про підозру водію автомобіля "Volkswagen" за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.
Так, водій автомобіля "Volkswagen", рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.
Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані.
Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.
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