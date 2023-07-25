У росії продовжили терміни відновлення Кримського мосту [ Редагувати ]
російський уряд продовжив терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні до 31 грудня 2023 року.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначимо, що після вибуху на Кримському мості у жовтні росіяни планували його відновити до 1 липня.
При цьому після атаки 17 липня загарбники заявляли, що хочуть повноцінно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.
Тепер вони продовжили термін відновлення мосту до 31 грудня.
Додамо, що згідно з розпорядженням російського Кабміну, єдиним виконавцем робіт з відновлення Кримського мосту призначено "Нижньоангарськтрансбуд". Компанія може залучати співвиконавців за умови, що 50% робіт виконає самостійно.
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