російський уряд продовжив терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, що після вибуху на Кримському мості у жовтні росіяни планували його відновити до 1 липня.

При цьому після атаки 17 липня загарбники заявляли, що хочуть повноцінно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.

Тепер вони продовжили термін відновлення мосту до 31 грудня.

Додамо, що згідно з розпорядженням російського Кабміну, єдиним виконавцем робіт з відновлення Кримського мосту призначено "Нижньоангарськтрансбуд". Компанія може залучати співвиконавців за умови, що 50% робіт виконає самостійно.