У ЄС заявили про готовність експортувати майже все українське зерно [ Редагувати ]
Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу росії з "зернової угоди".
Про це повідомляє європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, якого цитує Sky News.
"Ми готові експортувати майже все. Це близько 4 мільйонів тонн на місяць олійних і зернових культур, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року", - сказав він.
Войцеховський додав, що до того, як росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, 60% українського експорту відправлялося "коридорами солідарності", що були запроваджені ЄС і країнами-сусідами України. А решта 40% продовольства йшла через Чорне море.
Зазначимо, що "коридори солідарності" дозволяють перевозити товари через країни ЄС баржами, залізницею, автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами.
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