російський винищувач атакував ракетами американський безпілотник у небі над Сирією.

Відео атаки безпілотника опублікував військовий аналітик Моше Шварц у своєму мікроблозі в Twitter.

Відомо, що днями винищувач рф обстріляв сигнальними ракетами американський безпілотник у небі над Сирією. Однак оператору БПЛА, який керував ним дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.

На опублікованих кадрах помітно, що росіяни спочатку вели спостереження за безпілотником MQ-9 Reaper. Потім вони ймовірно скинули на нього паливо, але це не завадило його польоту. Врешті винищувачі запустили по безпілотнику сигнальні ракети.

#BREAKING: Russian fighter jets 'severely damaged' a US Air Force MQ-9 Reaper drone that was conducting counter-ISIS operations over Syria. -CENTCOM pic.twitter.com/77vAd9LSIT