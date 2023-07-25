З'явилось відео атаки винищувача рф на безпілотник США над Сирією [ Редагувати ]
російський винищувач атакував ракетами американський безпілотник у небі над Сирією.
Відео атаки безпілотника опублікував військовий аналітик Моше Шварц у своєму мікроблозі в Twitter.
Відомо, що днями винищувач рф обстріляв сигнальними ракетами американський безпілотник у небі над Сирією. Однак оператору БПЛА, який керував ним дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.
На опублікованих кадрах помітно, що росіяни спочатку вели спостереження за безпілотником MQ-9 Reaper. Потім вони ймовірно скинули на нього паливо, але це не завадило його польоту. Врешті винищувачі запустили по безпілотнику сигнальні ракети.
#BREAKING: Russian fighter jets 'severely damaged' a US Air Force MQ-9 Reaper drone that was conducting counter-ISIS operations over Syria. -CENTCOM pic.twitter.com/77vAd9LSIT— Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 25, 2023
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