На Київщині після зливи впав купол старого храму (фото) [ Редагувати ]
На Київщині після зливи впав купол Свято-Миколаївського храму села Бзів, що у Броварському районі.
Про це повідомляє телеграм-канал "Веселий піп".
"Через старість впав центральний купол церкви святого Миколая, яка є найдревнішим храмом Березанського благочиння Київської області, 1863 року побудови", - йдеться у дописі.
Зараз необхідно укріпити стовпи барабану та відновити купол.
Зазначимо, храм на честь свт. Миколая Чудотворця належить до Бориспільської єпархії Березанського благочиння УПЦ Московського патріархату.
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