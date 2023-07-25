Маріуполь "розбирають на металобрухт": окупанти остаточно знищують залізницю [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни збирають порізати залізничні вагони на металобрухт і відправити його до Донецька.
Про це пише Маріупольська міська влада.
За словами "представника" одного з комунальних підприємств міста – "вагони будуть розрізати і відправляти до Донецька на переплавку".
"Це і не дивно. Окупанти не можуть відновити нормальну роботу жодного з великих підприємств міста. Відсутнє й залізничне сполучення. Саму ж залізницю вони знищили під час блокади міста. Тож основа економіки – мародерство", - пише міськрада.
Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на $25 мільйонів. Проте їм цього замало, вони продовжують різати та вивозити все, що ще залишилось у розбомбленому місті.
по темі
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії
У суботу, 15 липня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області ввечері пролунало два вибухи
росіяни підняли в небо авіацію, також працювала ППО
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було завдано удару по казармах кадировців
Надскладні операції в пекельних умовах підвалів Азовсталі. За плечима військового лікаря-хірурга Дениса Гайдука оточений Маріуполь та пів року російського полону.