У другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex.

Про це повідомляє Rheinmetall.

Оборонний концерн розповів про свої поставки систем ППО в Україну. Успіх 35-мм зенітного танка "Гепард" в Україні підкреслює ефективність гарматної ППО, особливо проти крилатих ракет і безпілотників.

Також концерн похвалив сучасну установку Skynex, яка також є гарматною системою.

Зазначається, що система призначена для операцій ППО дуже близького радіусу дії, де керовані ракети малоефективні.

"Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме для цієї мети, обходиться значно дешевше, ніж зіставні системи на базі керованих ракет", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що неможливо впливати або відхиляти 35-мм снаряди засобами радіоелектронної протидії.