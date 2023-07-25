Україні передають ще дві системи ППО Skynex: що відомо [ Редагувати ]
У другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex.
Про це повідомляє Rheinmetall.
Оборонний концерн розповів про свої поставки систем ППО в Україну. Успіх 35-мм зенітного танка "Гепард" в Україні підкреслює ефективність гарматної ППО, особливо проти крилатих ракет і безпілотників.
Також концерн похвалив сучасну установку Skynex, яка також є гарматною системою.
Зазначається, що система призначена для операцій ППО дуже близького радіусу дії, де керовані ракети малоефективні.
"Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме для цієї мети, обходиться значно дешевше, ніж зіставні системи на базі керованих ракет", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що неможливо впливати або відхиляти 35-мм снаряди засобами радіоелектронної протидії.
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