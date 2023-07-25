Україна та НАТО починають спільну підготовку - Зеленський [ Редагувати ]
Україна та НАТО починають спільну підготовку плану взаємосумісності. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту", - розповів глава держави у своєму телеграмі.
За його словами, наразі є чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях.
"Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - додав Зеленський.
Президент зауважив, що Україна вже працює над військовою сумісністю з НАТО.
"Починаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності", - написав глава держави.
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