ЄС сьогодні, 25 липня, офіційно запровадив новий санкційний режим проти Ірану. Причиною для цього стали поставки дронів до рф, які використовуються для атак по Україні.

Про це повідомляє Офіційний журнал Європейського союзу.

Зазначається, що до нього було додано Регламент Ради ЄС 2023/1529 від 20 липня 2023 року щодо обмежувальних заходів у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни росії проти України.

Цим регламентом було створено новий санкційний режим проти Ірану за військові поставки Росії та Сирії, який було ухвалено главами МЗС 27 країн ЄС минулого тижня.

У документі наголошується, що країнам ЄС заборонено прямо або побічно продавати, постачати, передавати або експортувати товари і технології, які можуть сприяти розширенню можливостей Ірану з виробництва безпілотних літальних апаратів.

Продаж заборонено будь-яким фізичним, юридичним особам в Ірані для використання в Ірані незалежно від того, мають вони чи ні походження ЄС.