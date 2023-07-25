Банки чотирьох країн колишньої Співдружності незалежних держав припиняють працювати з російською платіжною системою "Юністрим". Це ускладнює виведення коштів за кордон для громадян рф.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Один з останніх доступних росіянам каналів з виведення коштів за кордон поступово припиняє роботу. Банки іноземних країн масово оголошують про відмову приймати платежі з росії через систему "Юністрим", банк-оператор якої наприкінці минулого тижня потрапив під санкції США. Це стосується, зокрема, країн колишнього СНД", - написав він.

За словами Єрмака, перекази за кордон через систему "Юністрим", яка до війни забезпечувала щонайменше до 40% таких операцій, вже призупинили три грузинські банки - TBC bank, Bank of Georgia та Liberty bank. Останні два банки - найбільші у країні за розмірами активів.

Він додав, що у Вірменії з "Юністрим" відмовилися працювати 4 з 18 банків. Водночас у Казахстані прийом та відправлення грошей через російську платіжну систему більше не проводить державний поштовий оператор "Казпошта".

В Узбекистані від роботи з "Юністрим" відмовилися "Іпотека-Банк", "Капіталбанк" та "Халк-Банк".

При цьому, як уточнив керівник ОП, сам "Юністрим" зупинив переведення до Грузії, Туреччини та Ізраїлю.