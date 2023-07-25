Росіяни обстріляли окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ [ Редагувати ]
Російські військові ввечері вівторка, 25 липня, обстріляли тимчасово окуповані Олешки, Херсонської області.
Про це у своєму Telegram-каналі написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію обстрілявши Олешки, з метою дискредитації Сил оборони України", - написав він.
За його словами, наразі про постраждалих не відомо, однак інформація уточнюється.
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