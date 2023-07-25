Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: від травм померла ще одна дитина [ Редагувати ]
У лікарні сьогодні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора отримала поранення у Костянтинівці (Донецька область) внаслідок обстрілу рф.
Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці", - йдеться у заяві.
За словами Кириленка, таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини. Ще 6 людей було поранено.
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