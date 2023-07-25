Російські війська сьогодні, 25 липня, обстріляли Авдіївку в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомляє начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Чи не щодня від ударів росіян в Авдіївці продовжують гинути люди. Наші з вами сусіди, друзі, чиїсь рідні і знайомі. Наші мирні мешканці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, окрім пораненої зранку жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження.

Барабаш закликав людей виїжджати з Авдіївки або допомогти це зробити тим, хто там залишається. За його словами, таких людей там понад 1700 осіб.