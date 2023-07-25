Зеленський розповів про перевірку воєнкомів [ Редагувати ]
В Україні відбувається перевірка всіх начальників територіальних центрів комплектування. І вже є перші невтішні результати.
Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших воєнкомів, окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить", - наголосив президент.
Звертаючись до всіх таких воєнкомів та будь-яких інших чиновників, які дозволяють собі нахабніти десь у тилу, Зеленський зазначив, що їм не буде місця в житті після перемоги України. Таке життя буде гідним наших захисників і кожного, хто всі свої сили віддає для захисту, додав він.
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