Рф повела себе "непрофесійно та небезпечно" під час інциденту в Сирії, коли російський винищувач атакував американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що росія знає де працює США, тому "не можна виправдати" переслідування безпілотників в районах проведення американських операцій.

"Я не можу говорити за росіян, чому вони продовжують таку небезпечну й непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки", - зауважила представниця Пентагону.