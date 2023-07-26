У Пентагоні відреагували на атаку російського винищувача на дрон США [ Редагувати ]
Рф повела себе "непрофесійно та небезпечно" під час інциденту в Сирії, коли російський винищувач атакував американський безпілотник MQ-9 Reaper.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона зазначила, що росія знає де працює США, тому "не можна виправдати" переслідування безпілотників в районах проведення американських операцій.
"Я не можу говорити за росіян, чому вони продовжують таку небезпечну й непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки", - зауважила представниця Пентагону.
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