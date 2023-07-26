Поранення в Україні на війні американського колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, якого минулого року було звільнено з рф внаслідок обміну полоненими, не повинно мати "жодного впливу" на переговори про звільнення інших утримуваних американців.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, йдеться про громадян США Пола Вілана та Евана Гершковича, повідомив він на прес-конференції.

Перед цим у Держдепі у вівторок підтвердили, що американського колишнього морського піхотинця Ріда, який неправомірно утримується в рф майже 3 роки та був звільнений в результаті обміну полоненими, було поранено в ході бойових дій в Україні.

"Як я вже зазначав раніше, навіть із країнами, де у нас є глибокі розбіжності, і майже за визначенням країни, які довільно затримують або незаконно затримують американців, зазвичай є країнами, з якими у нас є глибокі розбіжності - нам вдається знайти способи повернути американців додому", - сказав Блінкен.

Держсекретар США також відзначив успіхи адміністрації, вказавши, що було повернено додому 29 американців із принаймні 10 країн.

"Тому я очікую, що навіть коли ми маємо справу з усіма видами інших проблем у наших відносинах з Росією, ми будемо і ми сповнені рішучості продовжувати працювати, щоб повернути Евана та Пола додому", - наголосив Блінкен.

Також чиновник розповів, що бачив звіти про поранення Ріда, проте не мав додаткової інформації про його стан. За словами першого дипломата США, це відкреслює, чому уряд застерігає американців від поїздок до України.