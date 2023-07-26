Російські війська зруйнували вщент 180 українських шкіл, загалом пошкоджено понад 1,3 тисячі закладів освіти по всій країні.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

"Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Більше 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні", - повідомив Лісовий.

Він також зазначив, що наразі 75% шкіл облаштовано укриттями - це близько 9 тисяч закладів освіти.