Вертоліт та майже 500 окупантів: втрати рф у війні за добу [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 26 липня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 243 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 22 артсистеми.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4177 (+3) од,
бойових броньованих машин - 8136 (+5) од,
артилерійських систем - 4727 (+22) од,
РСЗВ - 698 од,
засоби ППО - 457 (+3) од,
літаків - 315 од,
гелікоптерів - 311 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3993 (+16),
крилаті ракети - 1307 од,
кораблі /катери - 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7211 (+17) од,
спеціальна техніка - 708 (+5).
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