Росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі [ Редагувати ]
За минулу добу, 25 липня, росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область - двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Всього ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БПЛА.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення", - зазначив Прокудін.
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