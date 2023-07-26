Окупанти прицільно вдарили по будинку під Херсоном: є жертва [ Редагувати ]
Російські окупанти з артилерії влаштували обстріл села Антонівка, що в Херсонському районі. Ворог прицільно вдарив по житловому будинку, загинула жінка.
За даними слідства, 25 липня, близько 22:40 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Антонівка Херсонського району.
"Внаслідок прицільного удару по житловому будинку, травми, несумісні із життям, отримала жінка. Її чоловік отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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