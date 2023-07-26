Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico [ Редагувати ]
США схвалили навчання пілотів Повітряних сил Збройних сил України управлінню винищувачами F-16, однак маневри так і не розпочалося. Країни-партнери на Заході не погодили план процесу, а у Вашингтоні нібито не підписали потрібні документи. У Білому домі вважають, що бойові літаки Україні можуть поставити до кінця поточного року, проте на думку експертів, Київ отримає їх не раніше весни 2024-го.
Як повідомляє американське видання Politico з посиланням на власні джерела, на Заході все ще не погодили план навчання українських пілотів управлінню F-16.
"Незважаючи на амбітні терміни постачання літаків, західним партнерам все ще необхідно доопрацювати плани навчання пілотів", - зазначили журналісти.
Радник президента США Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше казав, що Вашингтон має намір діяти "якомога швидше" в питанні постачань Україні F-16. У Білому домі вважають можливим передачу літаків "до кінця року", проте фахівці очікують отримання Києвом винищувачів не раніше весни 2024-го.
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