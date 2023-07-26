Комітет Ради не підтримав відставку міністра культури Ткаченка [ Редагувати ]
У середу, 26 липня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Про це повідомляється у Facebook комітету.
Питання про відставку Ткаченка буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.
Деталі поки не розголошуються.
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