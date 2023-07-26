У середу, 26 липня, під час вибухів у Красногвардійському районі в Криму було атаковано ремонтний батальйон Міноборони рф. Шістьох окупантів було поранено. Про це повідомляється у Telegram-каналі ASTRA.

Шістьох військових поранено в Червоногвардійському районі Криму в результаті ракетної атаки на ремонтний батальйон МО рф.

Як повідомляють джерела ASTRA у медичних службах анексованого Криму, напередодні вранці до Красногвардійської ЦРЛ з різними пораненнями було госпіталізовано 6 військовослужбовців ремонтного батальйону Міноборони рф.

Як уточнюється, поранення окупанти отримали 25 липня внаслідок влучення по їх розташуванню невстановлених ракет.