У Криму атаковано ремонтний батальйон рф [ Редагувати ]
У середу, 26 липня, під час вибухів у Красногвардійському районі в Криму було атаковано ремонтний батальйон Міноборони рф. Шістьох окупантів було поранено. Про це повідомляється у Telegram-каналі ASTRA.
Шістьох військових поранено в Червоногвардійському районі Криму в результаті ракетної атаки на ремонтний батальйон МО рф.
Як повідомляють джерела ASTRA у медичних службах анексованого Криму, напередодні вранці до Красногвардійської ЦРЛ з різними пораненнями було госпіталізовано 6 військовослужбовців ремонтного батальйону Міноборони рф.
Як уточнюється, поранення окупанти отримали 25 липня внаслідок влучення по їх розташуванню невстановлених ракет.
Пошкоджено одну з будов розташування. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів.
по темі
У вівторок вранці, 18 липня, на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи
У ніч проти понеділка, 17 липня, вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мосту пролунали вибухи
Окупанти готуються до можливих бойових дій на території окупованого Криму
У четвер, 6липня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для CNN, у якому заявив, що ми не можемо уявити Україну без Криму
Окупанти переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь