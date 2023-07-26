Зеленський провів щоденний селектор: про що говорили [ Редагувати ]
У середу, 26 липня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор.
Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно.
"ГУР і СЗР доповіли про активність ворога та його найближчі плани. СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави. Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", - сказав президент.
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