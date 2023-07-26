Роботу штурмовиків у лісосмузі під Бахмутом показали на відео [ Редагувати ]
Збройні сили України продовжують просуватися під Бахмутом. Про це повідомляється у Telegram бригади.
Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали роботу в лісосмузі, по якій ворог наводив артилерію.
Бахмутський напрямок. Штурмовики просуваються та займають нові позиції. Ворог наводив артилерію по лісосмузі, але це не завадило бійцям штурмувати "зеленку", витіснити окупантів та набути трофеїв, серед яких кулемет ДШК.
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