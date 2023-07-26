Наступ українських військ під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику російських окупантів. Після цього буде можливість зайти у тил Бахмута. Про це повідомляє The New York Times.

Останнім часом ситуація на фронті у напрямку Куп'янська (Харківська область) та Лимана (Донецька область) стає все напруженішою. За словами українських військових, російські сили активізували штурми в цьому регіоні протягом останніх тижнів. Водночас, самі окупанти повідомляли про свої просування у даному районі. Аналітики, однак, вказують на те, що успіхи армії рф були обмеженими.

Захисники України зазначають, що окупанти використовують вдень у два-три рази більше снарядів, ніж Сили оборони. По схожому сценарію, ворожі сили запускають так звані загони "Z", в яких переважно перебувають в'язні. В другій лінії окопів знаходяться чеченські війська, що є своєрідними загороджувальними загонами.

За повідомленням ЗМІ, якщо українським силам вдасться зберегти свої позиції у напрямку Кремінної та рухатися вперед, це може створити шанс для подальшого наступу, що зможе досягти Бахмута.