В Україні масштабна повітряна тривога [ Редагувати ]
У середу, 26 липня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза ударів ракетами. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Сигнали повітряної тривоги спочатку пролунали на півдні України. Потім тривогу оголосили у центральних областях та Києві, а пізніше на заході нашої країни.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Також військові зазначили, що зафіксовано групу Ту-95мс (12 літаків), яка вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області рф. Попередньо вони будуть на пускових рубежах о 17:00.
Тим часом моніторингові групи повідомляють, що зафіксований рух повітряних об'єктів, попередньо крилатих ракет у центральних областях курсом на північ.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали тривоги. Також очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін попросив жителів регіону перебувати в укриттях.
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