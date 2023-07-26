У середу, 26 липня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза ударів ракетами. Про це свідчить карта повітряних тривог.

Сигнали повітряної тривоги спочатку пролунали на півдні України. Потім тривогу оголосили у центральних областях та Києві, а пізніше на заході нашої країни.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Також військові зазначили, що зафіксовано групу Ту-95мс (12 літаків), яка вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області рф. Попередньо вони будуть на пускових рубежах о 17:00.

Тим часом моніторингові групи повідомляють, що зафіксований рух повітряних об'єктів, попередньо крилатих ракет у центральних областях курсом на північ.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали тривоги. Також очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін попросив жителів регіону перебувати в укриттях.