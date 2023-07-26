Бої за село Старомайорське в Донецькій області продовжуються, і ситуація залишається напруженою. Українським військовим вдалося успішно знищити російських десантників, частина з яких потрапила у полон. Ці події були зафіксовані представниками Сил спеціальних операцій.

Підрозділ окупантів базувався в Старомайорському на Донеччині. На його ліквідацію висунулися воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.

Зокрема, оператори ССО виявили та заблокували ворога, зав'язався бій, під час якого окупанти були змушені здатись.

Під час зачистки населеного пункту група ССО України виявила штабну документацію одного з батальйонів 247-го парашутно-десантного полку рф.

Також у телефоні одного із знищених окупантів виявили список, в якому зафіксовано чималі втрати цього підрозділу.