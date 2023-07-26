Водія, який вночі 25 липня влаштував смертельне ДТП на блокпосту в Києві, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

25 липня сталася трагічна подія, коли водій автомобіля Volkswagen спричинив смертельне ДТП, в результаті якого один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізували з травмами.

На момент ДТП, водій їхав по проспекту Берестейському під час комендантської години, і зіткнувся з військовими Нацгвардії, які виконували службу на блокпосту.

Жертвою ДТП став один військовий, який помер від отриманих травм. Інший був госпіталізований у важкому стані. Водій також протаранив автомобіль, в якому знаходився ще один військовослужбовець, той отримав легкі тілесні ушкодження, але йому надали медичну допомогу.

За дії чоловіка йому буде пред'явлено звинувачення згідно з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу.

На сьогодні Шевченківський районний суд Києва призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права на внесення застави.