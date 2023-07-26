Згідно із звітом Military Media Center, росія готує кораблі та авіацію для впровадження блокади районів Чорного моря після виходу з "зернової ініціативи".

Повідомляється, що після відмови від "зернової угоди", збройні сили агресора активізують підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.

Спеціальні навчання окупантів спрямовані на блокування морських районів і виявлення і знищення кораблів.

Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України.

При цьому загарбники продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.