"рф готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря" - Міноборони [ Редагувати ]
Згідно із звітом Military Media Center, росія готує кораблі та авіацію для впровадження блокади районів Чорного моря після виходу з "зернової ініціативи".
Повідомляється, що після відмови від "зернової угоди", збройні сили агресора активізують підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.
Спеціальні навчання окупантів спрямовані на блокування морських районів і виявлення і знищення кораблів.
Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України.
При цьому загарбники продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.
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