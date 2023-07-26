Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітана Валерій Шершень заявив, що Збройні сили України продовжують вести наступ на двох напрямках у Запорізькій області, а також змогли захопити ворожий безпілотник "Орлан-10".

Запорізька область

Сили оборони продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У районі Старомайорського мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного у Запорізькій області. Разом з тим противник продовжує здійснювати потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також у Запорізькій області ворог зосереджує головні зусилля на запобіганні подальшого просування ЗСУ.

Авдіївка та Мар'їнка

За словами Шершеня, попри значні втрати російських окупантів, особливо коли йдеться про артилерійські засоби, тривають ворожі штурми на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Даємо відсіч, не втрачаємо позицій, в районі Мар'їнки відбулось 15 боєзіткнень. На Авдіївському напрямку під вогнем ворожих літаків українські військові відбили ворожі атаки на околицях міста.

Втрати окупантів

безповоротні - 65 окупантів;

санітарні - 141 окупант;

у полон здалися двоє осіб.

Було знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки. Військовим вдалося посадити та захопити ворожий безпілотник "Орлан-10".