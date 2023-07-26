МОК не запросив росію і Білорусь на Олімпійські ігри-2024 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Білорусь і росія не отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на прийдешю літню Олімпіаду, що відбудеться наступного літа в Парижі.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
МОК запросив на Ігри 203 країни. До списку запрошених не потрапили Білорусь, Гватемала та росія.
Президент МОК Томас Бах у прямому ефірі особисто підписав запрошення для двох сотень країн. Щоправда, відсутність запрошення для білорусів і росіян не гарантує їхню неучасть в Олімпіаді-2024. Функціонери постійно відкладають питання участі рф і Білорусі в Іграх.
Донедавна орієнтиром для ухвалення рішення щодо білоруських і російських атлеті називали вересень-жовтень. Однак, Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання.
"Щойно матимемо чітку картину, ми ухвалимо рішення", – пояснив глава олімпійського руху.
Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".
по темі
Слова самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про те, що бійці угруповання ПВК "Вагнер" погрожують вдертися до Польщі, є інформаційно-психологічною операцією для того, щоб привернути увагу до самого білоруського диктатора
Жителі села Колпін-Оґродники, що по інший бік кордону, до звуків вибухів не звикли. Та віднедавна подібну канонаду доводиться слухати щодня і практично безперервно. Та, кажуть, нажахані найбільше не цим. А тим, що війна може перекинутися і до них.
Китай може надавати військову допомогу росії у загарбницькій війні проти України
Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко підписав закон, який ратифікує угоду з росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил"
ПВК "Вагнер" продовжує "військову присутність в білорусі" за підтримки авторитарного режиму олександра лукашенка