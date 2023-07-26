Світ повинен рішучіше діяти проти російської федерація враховуючи те, що саме путінський режим є джерелом нестабільності й конфліктів.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Класичне гамлетівське питання в кольорах хакі… Навіщо сучасному світовому порядку все ще потрібне збереження путінської росії, якщо саме росія є абсолютним і незаперечним джерелом нестабільності та конфліктів і кидає виклик системі міжнародної безпеки? Навіщо все ще не приймати відповідні рішення? Питання, на яке не можуть відповісти євроатлантичні любителі "realpolitik", - пише Подоляк.