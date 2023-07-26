У Зеленського засудили Захід через нерішучість щодо росії [ Редагувати ]
Світ повинен рішучіше діяти проти російської федерація враховуючи те, що саме путінський режим є джерелом нестабільності й конфліктів.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Класичне гамлетівське питання в кольорах хакі… Навіщо сучасному світовому порядку все ще потрібне збереження путінської росії, якщо саме росія є абсолютним і незаперечним джерелом нестабільності та конфліктів і кидає виклик системі міжнародної безпеки? Навіщо все ще не приймати відповідні рішення? Питання, на яке не можуть відповісти євроатлантичні любителі "realpolitik", - пише Подоляк.
Оновлена терористична тактика Росії: навмисні удари по історичних центрах міст Півдня, демонстративне знищення Одеси, руйнування портової інфраструктури, масштабні спроби знищення цивільних…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 23, 2023
Росія таким чином хоче:
1. Остаточно «вбити» зернову угоду...
2. Закрити для України…
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