Протиповітряна оборона сьогодні, 26 липня, знищила дві ворожі ракети "Калібр" у Вінницькій області.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито у Вінницькій області.

У Повітряних силах повідомляють, що наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворожі літаки рухаються у район пусків - Каспійське море.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря!", - додали військові.