Сили ППО знищили дві ракети "Калібр": подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Протиповітряна оборона сьогодні, 26 липня, знищила дві ворожі ракети "Калібр" у Вінницькій області.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито у Вінницькій області.
У Повітряних силах повідомляють, що наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворожі літаки рухаються у район пусків - Каспійське море.
"Зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря!", - додали військові.
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